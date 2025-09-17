Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Бавария
Сегодня
22:00 (Мск)
Челси
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
ПСЖ
Сегодня
22:00 (Мск)
Аталанта
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Ливерпуль
Сегодня
22:00 (Мск)
Атлетико М
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Аякс
Сегодня
22:00 (Мск)
Интер М
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Славия П
Сегодня
19:45 (Мск)
Будё-Глимт
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Олимпиакос
Сегодня
19:45 (Мск)
Пафос
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Крылья Советов
Сегодня
18:00 (Мск)
Краснодар
Fonbet Кубок России|Группа B. 4-й тур
Сочи
Сегодня
20:30 (Мск)
Динамо М
Fonbet Кубок России|Группа B. 4-й тур
Зенит
Сегодня
20:30 (Мск)
Ахмат
Fonbet Кубок России|Группа A. 4-й тур
09:30, 17 сентября 2025Спорт

«Бенфика» уволила тренера после поражения от азербайджанского клуба в Лиге чемпионов

«Бенфика» уволила тренера Лаже после поражения от «Карабаха» в Лиге чемпионов
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Бруну Лаже

Бруну Лаже . Фото: Pedro Nunes / Reuters

Президент лиссабонской «Бенфики» Руй Кошта объявил об увольнении Бруну Лаже с поста главного тренера. Об этом сообщает Record.

«К сожалению, момент настал, и мы понимаем, что пора менять тренера. Что касается следующего тренера, мы ожидаем, что назначим его до субботы», — заявил Кошта. Он не стал называть кандидатов на пост преемника Лаже, по информации Record, среди них Жозе Моуринью.

Ранее «Бенфика» дома проиграла азербайджанскому «Карабаху» (2:3) в первом туре общего этапа Лиги чемпионов. Для соперника португальцев это первая в истории победа в турнире.

Лаже возглавил «Бенфику» в октябре 2024-го. В прошлом сезоне клуб под его руководством стал вице-чемпионом Португалии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Постсоветская страна полностью погасила долг перед Россией

    Стал известен главный секрет танков России

    Изучение лайфхаков по уходу от налогов запретили в России

    Названа доля не справляющихся с кредитной нагрузкой россиян

    На Западе заявили о наличии у Путина козыря против Великобритании

    Пугачева пожалела о своей откровенности в большом интервью

    Токаев заявил о высоком риске ядерного Армагеддона

    Раскрыты условия содержания французского велосипедиста в российском СИЗО

    Россияне возмутились названиями салонов оптики

    Женщина накачала 13-летнего друга своих детей наркотиками и изнасиловала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости