Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Атлетик Б
0:2
Завершен
Арсенал
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Ювентус
4:4
Завершен
Боруссия Д
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Реал Мадрид
2:1
Завершен
Марсель
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Тоттенхэм Хотспур
1:0
Завершен
Вильярреал
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
ПСВ Эйндховен
1:3
Завершен
Юнион
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Бенфика
2:3
Завершен
Карабах
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Оренбург
0:0
Завершен
Рубин
Fonbet Кубок России|Группа A. 4-й тур
Лада
1:6
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Акрон
1:3
Завершен
Локомотив М
Fonbet Кубок России|Группа D. 4-й тур
Северсталь
2:5
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
5:6
Завершен
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
01:56, 17 сентября 2025Спорт

«Карабах» одержал первую в истории победу в Лиге чемпионов

«Карабах» обыграл «Бенфику», впервые в истории победив в Лиге чемпионов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» завершил матч против португальской команды «Бенфика» со счетом 3:2. Это стало первой победой «Карабаха» в основной стадии Лиги чемпионов за всю историю клуба, передает РИА Новости.

Матч состоялся в Лиссабоне. Сперва гости проигрывали со счетом 0:2 — на 6-й минуте ворота азербайджанской команды поразил Энцо Барренчеа, а на 16-й — Вангелис Павлидис. Однако затем «Карабах» отыгрался — уже на 30-й минуте гол в ворота португальского клуба забил Леандро Андраде, затем, на 48-й минуте, — Камило Дуран, а последний гол в матче сделал Алексей Кащук на 86-й минуте.

«Карабах» играет в Лиге чемпионов второй раз. В следующем туре азербайджанский клуб 1 октября примет датский «Копенгаген».

Ранее сообщалось, что российский вратарь Матвей Сафонов и украинский защитник Илья Забарный попали в заявку ПСЖ на Лигу чемпионов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У вашей страны серьезные проблемы». Трамп ушел от ответа на вопрос о поставках Patriot Киеву и вновь пообещал остановить конфликт

    Россияне сохранили веру в тайное чипирование

    Разработан способ восстановления мозга после инсульта

    Опубликовано видео загадочного метеорита с щупальцами

    Названа самая массовая угроза для пользователей Android в России

    Мужчин предупредили о бесполезном способе лечения импотенции

    Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в небе над российским регионом

    «Карабах» одержал первую в истории победу в Лиге чемпионов

    Трамп в четвертый раз продлил отсрочку блокировки TikTok

    Бывший солдат ВСУ узнал о способе перейти на сторону России из TikTok

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости