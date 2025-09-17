«Карабах» одержал первую в истории победу в Лиге чемпионов

«Карабах» обыграл «Бенфику», впервые в истории победив в Лиге чемпионов

Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» завершил матч против португальской команды «Бенфика» со счетом 3:2. Это стало первой победой «Карабаха» в основной стадии Лиги чемпионов за всю историю клуба, передает РИА Новости.

Матч состоялся в Лиссабоне. Сперва гости проигрывали со счетом 0:2 — на 6-й минуте ворота азербайджанской команды поразил Энцо Барренчеа, а на 16-й — Вангелис Павлидис. Однако затем «Карабах» отыгрался — уже на 30-й минуте гол в ворота португальского клуба забил Леандро Андраде, затем, на 48-й минуте, — Камило Дуран, а последний гол в матче сделал Алексей Кащук на 86-й минуте.

«Карабах» играет в Лиге чемпионов второй раз. В следующем туре азербайджанский клуб 1 октября примет датский «Копенгаген».

