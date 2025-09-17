Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Бавария
Сегодня
22:00 (Мск)
Челси
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
ПСЖ
Сегодня
22:00 (Мск)
Аталанта
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Ливерпуль
Сегодня
22:00 (Мск)
Атлетико М
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Аякс
Сегодня
22:00 (Мск)
Интер М
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Славия П
Сегодня
19:45 (Мск)
Будё-Глимт
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Олимпиакос
Сегодня
19:45 (Мск)
Пафос
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Крылья Советов
Сегодня
18:00 (Мск)
Краснодар
Fonbet Кубок России|Группа B. 4-й тур
Сочи
Сегодня
20:30 (Мск)
Динамо М
Fonbet Кубок России|Группа B. 4-й тур
Зенит
Сегодня
20:30 (Мск)
Ахмат
Fonbet Кубок России|Группа A. 4-й тур
12:21, 17 сентября 2025Спорт

«Это первый подобный случай». Власти Хорватии выгнали из страны прилетевшего на чемпионат мира российского борца. В чем причина?

Власти Хорватии выгнали из страны прилетевшего на ЧМ борца из РФ Сефершаева
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)
Эмин Сефершаев (на первом плане)

Эмин Сефершаев (на первом плане). Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Власти Хорватии выгнали из страны борца греко-римского стиля Эмина Сефершаева, который прибыл в страну для участия в чемпионате мира (ЧМ) в составе сборной России. По приезде в Загреб ему сообщили, что его виза недействительна.

Сообщается, что спортсмен получил визу 27 августа и въехал на территорию Хорватии легально, однако спустя некоторое время после заселения в гостиницу к нему пришли представители силовых структур, чтобы препроводить его в участок. Оттуда действующего чемпиона Европы должны были перенаправить в лагерь для перемещенных лиц, где он ожидал бы депортации.

Это первый подобный случай в истории чемпионатов мира

Пресс-служба штаба национальной сборной

Россиянин находился в участке несколько часов, доступа к нему не было

Сефершаев провел в участке примерно семь часов. Все это время там присутствовали консул РФ, адвокат и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Никого из них к нему не допустили.

«Несколько часов он ожидал интернирования, но, к счастью, этого не произошло», — сообщили в команде.

Фото: Ajdin Kamber / Shutterstock / Fotodom

Депортации удалось избежать

Для предотвращения депортации в дело вмешался глава Объединенного мира борьбы (UWW), член Международного олимпийского комитета Ненад Лалович, который лично прибыл в полицейский участок и договорился о смягчении меры.

Спортсмена решили передать в Сербию, откуда он отправится в Россию.

Спортсмен покидал Хорватию с улыбкой

Впоследствии Сефершаева в сопровождении полицейских и консула доставили к границе с Сербией. Отмечается, что борец греко-римского стиля уезжал из страны с улыбкой.

Фото: Alexander Gatsenko / Shutterstock / Fotodom

О ситуации высказался Мамиашвили, который назвал случившееся абсурдом и отметил, что борец спокойной пересек границу и ни у кого на этом этапе не возникло к нему вопросов. Правоохранители заинтересовались им лишь спустя некоторое время.

«Ему предъявили, что это вообще не он. Также была попытка предъявить ему претензию, что загранпаспорт был им получен на территории Крымского полуострова, что вообще не соответствует действительности — паспорт был им получен на территории Краснодарского края», — указал он.

Известно, что в 2023 году UWW допустил россиян и белорусов к участию в турнирах в нейтральном статусе в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета. Чемпионат мира, на который прилетел Сефершаев, начался 13 сентября и закончится 21 сентября.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров предупредил о результате попыток «соблазнить» Путина условиями по Украине

    В России увидели исполнение предсказание Жириновского о Польше

    Крупный арсенал изъяли у замглавы района Татарстана

    Песков анонсировал международный разговор Путина

    Кремль высказался о внесении Путиным в Совфед кандидатуры председателя Верховного суда

    Песков ответил на вопрос о новой встрече Путина и Трампа

    Бывшая жена телеведущего Ивлева подала на него в суд из-за долгов по алиментам

    В Госдуме поддержали круглогодичный призыв в армию

    В Кремле объяснили появление Путина в военной форме

    Песков прокомментировал поездку Путина на военный полигон

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости