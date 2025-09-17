«Это первый подобный случай». Власти Хорватии выгнали из страны прилетевшего на чемпионат мира российского борца. В чем причина?

Власти Хорватии выгнали из страны прилетевшего на ЧМ борца из РФ Сефершаева

Власти Хорватии выгнали из страны борца греко-римского стиля Эмина Сефершаева, который прибыл в страну для участия в чемпионате мира (ЧМ) в составе сборной России. По приезде в Загреб ему сообщили, что его виза недействительна.

Сообщается, что спортсмен получил визу 27 августа и въехал на территорию Хорватии легально, однако спустя некоторое время после заселения в гостиницу к нему пришли представители силовых структур, чтобы препроводить его в участок. Оттуда действующего чемпиона Европы должны были перенаправить в лагерь для перемещенных лиц, где он ожидал бы депортации.

Это первый подобный случай в истории чемпионатов мира Пресс-служба штаба национальной сборной

Россиянин находился в участке несколько часов, доступа к нему не было

Сефершаев провел в участке примерно семь часов. Все это время там присутствовали консул РФ, адвокат и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Никого из них к нему не допустили.

«Несколько часов он ожидал интернирования, но, к счастью, этого не произошло», — сообщили в команде.

Фото: Ajdin Kamber / Shutterstock / Fotodom

Депортации удалось избежать

Для предотвращения депортации в дело вмешался глава Объединенного мира борьбы (UWW), член Международного олимпийского комитета Ненад Лалович, который лично прибыл в полицейский участок и договорился о смягчении меры.

Спортсмена решили передать в Сербию, откуда он отправится в Россию.

Спортсмен покидал Хорватию с улыбкой

Впоследствии Сефершаева в сопровождении полицейских и консула доставили к границе с Сербией. Отмечается, что борец греко-римского стиля уезжал из страны с улыбкой.

Фото: Alexander Gatsenko / Shutterstock / Fotodom

О ситуации высказался Мамиашвили, который назвал случившееся абсурдом и отметил, что борец спокойной пересек границу и ни у кого на этом этапе не возникло к нему вопросов. Правоохранители заинтересовались им лишь спустя некоторое время.

«Ему предъявили, что это вообще не он. Также была попытка предъявить ему претензию, что загранпаспорт был им получен на территории Крымского полуострова, что вообще не соответствует действительности — паспорт был им получен на территории Краснодарского края», — указал он.

Известно, что в 2023 году UWW допустил россиян и белорусов к участию в турнирах в нейтральном статусе в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета. Чемпионат мира, на который прилетел Сефершаев, начался 13 сентября и закончится 21 сентября.