Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:04, 17 сентября 2025Россия

Госдума приняла закон о воинских званиях для добровольцев

Госдума приняла закон о присвоении званий добровольцам без прохождения сборов
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, изменяющий порядок присвоения добровольцам воинских званий. Информация об этом размещена на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Документ вносит изменения в Федеральный закон «Об обороне» и позволяет гражданам, пребывающим в запасе и исполняющим или исполнявшим задачи Вооруженных сил России в составе добровольческих формирований, получить воинское звание без прохождения сборов.

Комментируя инициативу, член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев призвал совсем отказаться от добровольцев в армии. По его мнению, у российских войск должна быть единая организационно-штатная структура. Парламентарий подчеркнул, что Великая Отечественная война была выиграна с централизованным управлением армией.

Ранее комитет Госдумы по обороне рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о круглогодичном призыве в армию. По словам главы комитета по обороне Андрея Картаполова, инициатива «идет навстречу призывникам» и направлена на систематизацию работы военкоматов.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Польши вступился за попавших ракетой в дом военных

    Биржевые цены на дизельное топливо в России взлетели

    Анонсировано выступление Зеленского в Генассамблее ООН

    В стране НАТО обрадовались возможности испытать свои БТР на Украине

    Студенты поймали медведя и сняли с него шкуру в общежитии

    Участникам группы «Мумий Тролль» призвали запретить зарабатывать деньги в России

    В России впервые выплатили зарплату в цифровых рублях

    Евросоюз захотел укрепить торговые связи со страной БРИКС

    Первую закупленную НАТО у США партию оружия отправили на Украину

    Госдума приняла закон о воинских званиях для добровольцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости