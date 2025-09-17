Госдума приняла закон о воинских званиях для добровольцев

Госдума приняла закон о присвоении званий добровольцам без прохождения сборов

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, изменяющий порядок присвоения добровольцам воинских званий. Информация об этом размещена на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Документ вносит изменения в Федеральный закон «Об обороне» и позволяет гражданам, пребывающим в запасе и исполняющим или исполнявшим задачи Вооруженных сил России в составе добровольческих формирований, получить воинское звание без прохождения сборов.

Комментируя инициативу, член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев призвал совсем отказаться от добровольцев в армии. По его мнению, у российских войск должна быть единая организационно-штатная структура. Парламентарий подчеркнул, что Великая Отечественная война была выиграна с централизованным управлением армией.

Ранее комитет Госдумы по обороне рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о круглогодичном призыве в армию. По словам главы комитета по обороне Андрея Картаполова, инициатива «идет навстречу призывникам» и направлена на систематизацию работы военкоматов.