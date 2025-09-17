Костя Цзю поделился подробностями смерти двукратного чемпиона Европы по боксу Агеева

Костя Цзю: Чемпион Европы по боксу Агеев был в плохом состоянии перед смертью

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю поделился подробностями смерти двукратного чемпиона Европы по боксу Виктора Агеева. Его слова приводит aif.ru.

Цзю заявил, что в последнее время Агеев был в плохом состоянии, похожим на перенесенный инсульт. «Мы здоровались, он меня даже узнавал», — добавил он.

О смерти Агеева стало известно ранее 17 сентября. Бывшему спортсмену было 84 года. Причины смерти не уточнялись.

Агеев выиграл чемпионат Европы по боксу в 1965 и 1967 годах в весовой категории до 71 килограмма. Он также является четырехкратным чемпионом СССР. После окончания боксерской карьеры Агеев стал тренером, среди его воспитанников чемпион мира Василий Соломин, а также неоднократные чемпионы Европы Виктор Рыбаков и Валерий Лимасов.