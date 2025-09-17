Мигрантов обвинили в подготовке самосуда над избившими их российскими подростками

Ахмедова: Мигранты Владивостока готовят самосуд над избившими их подростками

Мигранты Владивостока могут готовить самосуд над подростками, которых обвинили в избиении водителей такси и рабочих из Узбекистана. Об этом написала член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Марина Ахмедова в Telegram.

По ее словам, действия российских подростков вызвали ответную реакцию в виде сбора о них информации в сети. «Делали это уже мигранты. А для чего собирается информация? Для самосуда», — подчеркнула Ахмедова.

При этом общественница считает, что в центре проблемы не межнациональный вопрос, а участившиеся нападения подростковых банд в целом. Она привела в пример случаи избиения подростками инвалида в Омской области и издевательства несовершеннолетних из Тюмени над сверстником с ограниченными возможностями. «Подростки сбиваются в стаи, подростки травят, подростки обязательно снимают свои действия на видео, поэтому травли сейчас больше, чем в те времена, когда у каждого не было в руке телефона с камерой», — подчеркнула Ахмедова.

До этого о подготовке мигрантами Владивостока самосуда также писал генконсул Узбекистана в городе Юсуп Кабулжанов. По его данным, в социальных сетях замечены сообщения о поиске за денежное вознаграждение информации о нападавших, чтобы собственноручно их наказать. Генконсул обратился к согражданам с предупреждением о недопустимости таких действий.

Ранее по сети распространились видеоролики, на которых группа подростков в масках нападает на мигрантов. В ходе расследования правоохранители установили причастных к преступлениям 15-летних подростков. По версии следствия, в ночь на 10 сентября пьяные несовершеннолетние повредили припаркованный автомобиль и распылили в его салоне аэрозольный баллончик. Затем они напали на водителя грузовика и, ворвавшись в круглосуточный магазин, избили мужчину.

17 сентября стало известно об одном из возможных случаях мести за избитых мигрантов. Как рассказал военкор Александра Коц, охранник торгового центра во Владивостоке обвинил подростков в краже, после чего предложил им пройти в подсобное помещение, чтобы показать им кадры с камеры наблюдения. Там несовершенных избили и заставили извиниться на видео перед «всем мусульманским миром».