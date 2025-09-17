Силовые структуры
13:24, 17 сентября 2025

Названы популярные среди россиян товары от пожизненно осужденных «Черного дельфина»

УФСИН: Вырос спрос на фигурки из мякиша и нарды в магазине ИК «Черный дельфин»
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Оренбургской области

Вырос спрос на товары собственного производства колонии особого режима для пожизненно осужденных «Черный дельфин». Об этом сообщает сайт управления ФСИН по Оренбургской области.

Магазин, работающий при ИК, увеличил продажи и давно стал популярной точкой для россиян. Повышенным спросом пользуются фигурки из хлебного мякиша, раскрашенные вручную, а также нарды и шахматы. По итогам 8 месяцев 2025 года ИК реализовала товаров собственного производства на 11,4 миллиона рублей, для сравнения — аналогичный доход принес весь 2024 год. За счет этих средств было отремонтировано здание магазина, расширена его площадь и ассортимент, поставлено новое торговое оборудование, антикражные рамки и примерочные кабинки.

В двух торговых залах продаются форменное обмундирование, спецодежда, постельное белье, мангалы, подставки под цветы, наборы для каминов, различные виды ограждений, мебель, а также чучела животных. Кроме того, в продаже имеется хлебобулочные и кондитерские изделия, молоко и молочная продукция, мороженое, сгущенное молоко, колбасные и мясокопченые изделия.

В «Черном дельфине» отбывают наказание бывший сенатор Рауф Арашуков, экс-мэр Махачкалы Саид Амиров (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), маньяк Виктор Болховский, маньяк из Камышина Владимир Драганер по прозвищу Дракула.

