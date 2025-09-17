Россия
Опубликованы кадры с места второго за три дня взрыва в пятиэтажке российского города

В сети появились кадры с места взрыва в пятиэтажном доме в Ангарске
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры с места взрыва в пятиэтажке в Ангарске Иркутской области. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно покорежнные оконные рамы в квартире на пятом этаже. Там также выбиты стекла.

Местные жители рассказали, что сначала был слышен большой хлопок, после чего оказались выбиты стекла. Предварительно, взрыв произошел из-за разгерметизации баллона с монтажной пеной, один человек пострадал.

Взрыв в Ангарске произошел утром в среду, 17 сентября. Двумя днями ранее, 15 сентября, в другой пятиэтажке Ангарска взорвался газ, пострадали пять человек.

