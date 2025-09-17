В российском городе произошел второй за три дня взрыв в многоквартирном доме

В Ангарске произошел взрыв в многоквартирном доме, он стал вторым за три дня

В Ангарске Иркутской области произошел второй за три дня взрыв в многоквартирном доме. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Взрыв, как уточняется, произошел в седьмом микрорайоне города. Волной от взрыва в одной из квартир выбило стекла. На место уже прибыли оперативные службы, причины случившегося устанавливаются.

Три дня назад — в понедельник, 15 сентября, взрыв произошел в другой пятиэтажке в Ангарске, тогда пострадали пять человек. В районе дома тогда ввели режим ЧС.

До этого в Москве в квартире на востоке города взорвался газовый баллон. В результате взрыва пострадал мужчина, который перед взрывом готовил еду. В квартире также частично обрушились оконные конструкции.