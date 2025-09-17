Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:11, 17 сентября 2025Россия

В российском городе произошел второй за три дня взрыв в многоквартирном доме

В Ангарске произошел взрыв в многоквартирном доме, он стал вторым за три дня
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Ангарске Иркутской области произошел второй за три дня взрыв в многоквартирном доме. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Взрыв, как уточняется, произошел в седьмом микрорайоне города. Волной от взрыва в одной из квартир выбило стекла. На место уже прибыли оперативные службы, причины случившегося устанавливаются.

Три дня назад — в понедельник, 15 сентября, взрыв произошел в другой пятиэтажке в Ангарске, тогда пострадали пять человек. В районе дома тогда ввели режим ЧС.

До этого в Москве в квартире на востоке города взорвался газовый баллон. В результате взрыва пострадал мужчина, который перед взрывом готовил еду. В квартире также частично обрушились оконные конструкции.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о прекращении огня

    Запад озадачило усиление цифрового контроля над населением в Великобритании

    Россияне стали гораздо чаще искать сведения о ключевой ставке

    Женщинам объяснили плюсы оргазма для здоровья

    Демонстранты назвали главную цель протестов в Сербии

    ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ новейшим беспилотником

    Террористов доставили в Москву

    Венесуэла обвинила США в желании развязать войну

    Хозяйка борделя раскрыла самые популярные запросы клиентов

    У бывшей судьи Елены Кондрат конфисковали торговый центр, квартиры и другое имущество

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости