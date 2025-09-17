Попытку прорыва диверсантов с Украины в российский регион объяснили

Пытавшаяся прорваться в Курскую область украинская ДРГ прощупывала оборону

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), пытавшаяся прорваться через границу в районе поселка Теткино Курской области, прощупывала российскую оборону. Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа», связанный с бойцами Воздушно-десантных войск России.

«На самом деле подобные вылазки противника происходят периодически. Они мелкими группами раз за разом пытаются прощупывать оборону и закрепляться в приграничных районах, и сегодня произошло нечто подобное», — объяснил автор поста.

По его данным, в атаке могли участвовать подразделения 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещен). Кроме того, на направлении курского поселка Новый Путь отмечаются отряды 117-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и неустановленные формирования территориальной обороны.

При этом канал подчеркнул, что попытки прорыва в Россию с каждым днем становятся для ВСУ сложнее из-за невозможности прикрываться растительностью.

Ранее стало известно, что пытавшаяся прорвать в Курское Теткино ДРГ состояла из трех человек. Ее целью, предположительно, была разведка.

Минобороны России отчиталось, что диверсантов встретили огнем из гранатомета и крупнокалиберных пулеметов военнослужащие 352-го мотострелкового полка группировки «Север». Прорыва государственной границы не допущено.