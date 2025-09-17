АТОР: Очереди у посольства Японии в Москве связаны с сезоном красного клена

Раскрыта причина столпотворения россиян у иностранного посольства в Москве — очереди возле консульства Японии связаны с наступлением сезона красного клена в азиатской стране. Об этом в беседе с RT заявил вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян.

По его словам, российские путешественники активнее всего подаются на визу два раза в год — весной, в сезон сакуры, а также осенью, когда в Японии цветет красный клен (Момидзи).

«Отсюда и текущий ажиотаж. Это явление мы наблюдаем последние годы с учетом доступности Японии с точки зрения логистики и ее лояльных визовых правил», — отметил Мурадян, добавив, что спрос на поездки в азиатскую страну подчеркивает растущий интерес соотечественников к этому туристическому направлению.

Ранее огромные очереди к посольству Японии в Москве попали на видео. Уточнялось, что многие россияне стремятся попасть в страну в конце сентября ради сезона Момидзи.