Россияне стали гораздо чаще искать сведения о ключевой ставке

Moneyman: Число запросов в сети о ставке ЦБ увеличилось на 33 % в январе-августе

По итогам первых восьми месяцев 2025 года суммарное число запросов россиян в сети по поиску информации о ключевой ставке Центробанка (ЦБ) увеличилось на 33 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-сервиса Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia).

За отчетный период количество подобного рода интернет-запросов достигло отметки в 12,3 миллиона штук, уточнили аналитики. Результат превысил показатель, зафиксированный в январе-августе 2023 года, на 148 процентов. Интерес граждан, пояснили эксперты, достигал пика в месяцы, когда ЦБ проводил заседания по ключевой ставке.

Подобную динамику глава Moneyman Артем Быков объяснил влиянием ключевой ставки на стоимость кредитов и на проценты по банковским вкладам. Жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) ЦБ также нацелена на замедление темпов роста потребительских цен в стране. «С учетом ее влияния на многие финансовые аспекты ей все чаще интересуются больше обычных граждан», — констатировал Быков.

Подавляющую часть первой половины 2025 года руководство регулятора удерживало ключевую ставку на рекордно высоком уровне в 21 процент. В начале июня совет директоров ЦБ понизил планку до 20 процентов, а в конце июля — до 18-ти. По итогам сентябрьского заседания ключевая ставка опустилась еще на 100 базисных пунктов и составила 17 процентов годовых. Главным условием для дальнейшего смягчения ДКП в ЦБ неоднократно называли замедление инфляции и ее приближение к целевому значению в 4 процента. При благоприятном стечении обстоятельств, допустили в регуляторе, ключевая ставка может упасть до 10,5-11,5 процента. Однако для этого должен реализоваться дезинфляционный сценарий.