Российский борец высказался о решении хорватских властей выгнать его из страны

Выгнанный из Хорватии российский борец Сефершаев: Ни на кого не держу зла

Российский борец греко-римского стиля Эмин Сефершаев высказался о решении хорватских властей выгнать его из страны, куда он прибыл для выступления на чемпионате мира. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмен отметил, что ни на кого не держит зла. «Такие моменты в жизни бывают, может, это испытание сделает меня только сильнее. Я уже был в Хорватии, в Загребе на турнире, и этот город мне понравился — люди очень приветливые, доброжелательные», — заявил Сефершаев.

Кроме того, спортсмен поблагодарил главу Федерации борьбы России Михаила Мамиашвили, который помог ему избежать депортации из Хорватии. Борец добавил, что находился в полицейском участке около семи часов, а на границу с Сербией его отвезли в наручниках.

О решении хорватской стороны депортировать Сефершаева сообщалось ранее 17 сентября. По версии властей страны, у борца была недействительная виза. Мамиашвили и глава Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович добились того, чтобы спортсмена отвезли в Сербию, откуда он вылетит в Россию.