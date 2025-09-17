Спорт
13:51, 17 сентября 2025Спорт

Российский борец высказался о решении хорватских властей выгнать его из страны

Выгнанный из Хорватии российский борец Сефершаев: Ни на кого не держу зла
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: United World Wrestling / YouTube

Российский борец греко-римского стиля Эмин Сефершаев высказался о решении хорватских властей выгнать его из страны, куда он прибыл для выступления на чемпионате мира. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмен отметил, что ни на кого не держит зла. «Такие моменты в жизни бывают, может, это испытание сделает меня только сильнее. Я уже был в Хорватии, в Загребе на турнире, и этот город мне понравился — люди очень приветливые, доброжелательные», — заявил Сефершаев.

Кроме того, спортсмен поблагодарил главу Федерации борьбы России Михаила Мамиашвили, который помог ему избежать депортации из Хорватии. Борец добавил, что находился в полицейском участке около семи часов, а на границу с Сербией его отвезли в наручниках.

О решении хорватской стороны депортировать Сефершаева сообщалось ранее 17 сентября. По версии властей страны, у борца была недействительная виза. Мамиашвили и глава Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович добились того, чтобы спортсмена отвезли в Сербию, откуда он вылетит в Россию.

    Все новости