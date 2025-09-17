Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Атлетик Б
0:2
Завершен
Арсенал
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Ювентус
4:4
Завершен
Боруссия Д
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Реал Мадрид
2:1
Завершен
Марсель
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Тоттенхэм Хотспур
1:0
Завершен
Вильярреал
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
ПСВ Эйндховен
1:3
Завершен
Юнион
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Бенфика
2:3
Завершен
Карабах
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Оренбург
0:0
Завершен
Рубин
Fonbet Кубок России|Группа A. 4-й тур
Лада
1:6
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Акрон
1:3
Завершен
Локомотив М
Fonbet Кубок России|Группа D. 4-й тур
Северсталь
2:5
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
5:6
Завершен
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
07:50, 17 сентября 2025Спорт

«Самая сексуальная в мире волейболистка» показала фото в откровенном розовом бикини

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @kaylasimmmons

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют самой сексуальной в мире волейболисткой, показала новую фотографию в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка запечатлела себя в зеркало, представ перед камерой в откровенном бикини розового цвета. На Симмонс подписано более 998 тысяч человек.

Симмонс — бывшая волейболистка. Она играла за юношескую сборную США. Позже спортсменка выступала за команду Университета Маршалла, где играла на уровне NCAA — сильнейшей студенческой лиги США.

Ранее немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, показала фото с отдыха в Таиланде. На снимках спортсменка позирует спиной в откровенном купальнике в бассейне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о прекращении огня

    Запад озадачило усиление цифрового контроля над населением в Великобритании

    Россияне стали гораздо чаще искать сведения о ключевой ставке

    Женщинам объяснили плюсы оргазма для здоровья

    Демонстранты назвали главную цель протестов в Сербии

    ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ новейшим беспилотником

    Террористов доставили в Москву

    Венесуэла обвинила США в желании развязать войну

    Хозяйка борделя раскрыла самые популярные запросы клиентов

    У бывшей судьи Елены Кондрат конфисковали торговый центр, квартиры и другое имущество

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости