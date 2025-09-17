В Петербурге возбуждено дело о разврате в пансионе воспитанниц Минобороны РФ

В экспериментальном пансионе воспитанниц Минобороны РФ в Санкт-Петербурге разгорелся сексуальный скандал. Как стало известно, в конце июля в Следственный комитет (СК) поступило обращение, где заявлялось, что еще в ноябре 2024 года мужчина целовал 14-летнюю девочку (ученицу 8 класса) в губы и трогал ее за грудь и ягодицы. Это происходило в здании пансиона на набережной Гребного канала.

Было возбуждено уголовное дело о развратных действиях. 16 сентября задержали 61-летнего звукорежиссера. «Фонтанка» уточняет, что сейчас он работает с молодежью в одном из культурных центров Выборгского района Петербурга. По данным издания, мужчина не стал отрицать факт приставаний и написал явку с повинной. Сообщается, что он был в курсе того, что девочке еще нет 16 лет. При этом насилие подозреваемый не применял.

Сейчас в отношении него как подозреваемого избрана мера в виде обязательства о явке.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Что известно об уникальном петербургском пансионе?

Санкт-Петербургский Пансион воспитанниц открылся в 2019 году как филиал подобного московского пансиона. Он рассчитан на 560 воспитанниц с 5 по 11 класс, является экспериментальной площадкой Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования (РАО). Подобных учебных заведений больше в России нет.

Пансион, как отмечается на сайте учебного учреждения, располагается в ультрасовременном здании с компьютерами, специализированными лабораториями, библиотекой, спортивными залами, бассейном, спальными комнатами. Воспитанницы находятся на полном государственном обеспечении.

В прошлом году состоялся первый выпуск Санкт-Петербургского пансиона на Дворцовой площади.

При строительстве корпуса пансиона нашли взятки

В прошлом году начальника филиала «Строительное управление по Ленинградскому военному округу» Дамира Гильфанова обвинили в получении взятки в 2022 году в миллион рублей от представителя фирмы «ТехноИнвестПсков», которая в рамках оборонного заказа строила объекты Санкт-Петербургского кадетского корпуса пансиона воспитанниц Минобороны России. Взамен он без препятствий подписал акты приема выполненных работ по этому договору.

В мае этого года суд приговорил Гильфанова к трем годам колонии и штрафу в два миллиона рублей. В целях обеспечения приговора суд наложил арест на его имущество на общую сумму свыше 6 миллионов рублей.