Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:42, 17 сентября 2025Силовые структуры

Сексуальный скандал разгорелся в экспериментальном пансионе Минобороны. Звукорежиссера обвинили в приставаниях к юной воспитаннице

В Петербурге возбуждено дело о разврате в пансионе воспитанниц Минобороны РФ
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В экспериментальном пансионе воспитанниц Минобороны РФ в Санкт-Петербурге разгорелся сексуальный скандал. Как стало известно, в конце июля в Следственный комитет (СК) поступило обращение, где заявлялось, что еще в ноябре 2024 года мужчина целовал 14-летнюю девочку (ученицу 8 класса) в губы и трогал ее за грудь и ягодицы. Это происходило в здании пансиона на набережной Гребного канала.

Было возбуждено уголовное дело о развратных действиях. 16 сентября задержали 61-летнего звукорежиссера. «Фонтанка» уточняет, что сейчас он работает с молодежью в одном из культурных центров Выборгского района Петербурга. По данным издания, мужчина не стал отрицать факт приставаний и написал явку с повинной. Сообщается, что он был в курсе того, что девочке еще нет 16 лет. При этом насилие подозреваемый не применял.

Сейчас в отношении него как подозреваемого избрана мера в виде обязательства о явке.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Что известно об уникальном петербургском пансионе?

Санкт-Петербургский Пансион воспитанниц открылся в 2019 году как филиал подобного московского пансиона. Он рассчитан на 560 воспитанниц с 5 по 11 класс, является экспериментальной площадкой Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования (РАО). Подобных учебных заведений больше в России нет.

Пансион, как отмечается на сайте учебного учреждения, располагается в ультрасовременном здании с компьютерами, специализированными лабораториями, библиотекой, спортивными залами, бассейном, спальными комнатами. Воспитанницы находятся на полном государственном обеспечении.

Материалы по теме:
Батальон благородных девиц Как живут воспитанницы единственного в России пансиона Минобороны для девочек
Батальон благородных девицКак живут воспитанницы единственного в России пансиона Минобороны для девочек
20 июля 2016

В прошлом году состоялся первый выпуск Санкт-Петербургского пансиона на Дворцовой площади.

При строительстве корпуса пансиона нашли взятки

В прошлом году начальника филиала «Строительное управление по Ленинградскому военному округу» Дамира Гильфанова обвинили в получении взятки в 2022 году в миллион рублей от представителя фирмы «ТехноИнвестПсков», которая в рамках оборонного заказа строила объекты Санкт-Петербургского кадетского корпуса пансиона воспитанниц Минобороны России. Взамен он без препятствий подписал акты приема выполненных работ по этому договору.

В мае этого года суд приговорил Гильфанова к трем годам колонии и штрафу в два миллиона рублей. В целях обеспечения приговора суд наложил арест на его имущество на общую сумму свыше 6 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «ЕС закрыл глаза на страшную катастрофу». Европарламент проголосует за отставку фон дер Ляйен. Уйдет ли она со своего поста?

    Россиянам пообещали заморозки

    В зоне СВО заметили танк с «мангалом судного дня»

    Евросоюз надавит на Китай и Индию в рамках санкций против России

    В российской школе на ученицу обрушился потолок

    В Греции испугались краха туризма после полного запрета на въезд россиян

    Кортеж из полусотни люксовых авто во главе с джипом с инициалами Кадырова сняли на видео

    Новосибирские врачи достали из головы годовалого ребенка восемь личинок

    Артемий Лебедев обвинил Пугачеву в лицемерии

    Военкор рассказал о передаче страной НАТО тяжелой техники «Азову»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости