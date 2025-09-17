Стали известны подробности смерти двукратного чемпиона Европы по боксу Агеева

ТАСС: Боксер Агеев перед смертью несколько дней провел в реанимации

Двукратный чемпион Европы по боксу в составе сборной СССР Виктор Агеев перед смертью несколько дней находился в реанимации. Подробности стали известны ТАСС.

По словам источника, в последние годы бывший спортсмен почти не появлялся на публике. «Большая потеря. Легендарный человек», — отметил он.

О смерти Агеева стало известно ранее 17 сентября. Бывшему спортсмену было 84 года. Причины смерти не уточнялись.

Агеев выиграл чемпионат Европы по боксу в 1965 и 1967 годах в весовой категории до 71 килограмма. Он также является четырехкратным чемпионом СССР. После окончания боксерской карьеры Агеев стал тренером, среди его воспитанников чемпион мира Василий Соломин, а также неоднократные чемпионы Европы Виктор Рыбаков и Валерий Лимасов.