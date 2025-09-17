Спорт
Бавария
Сегодня
22:00 (Мск)
Челси
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
ПСЖ
Сегодня
22:00 (Мск)
Аталанта
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Ливерпуль
Сегодня
22:00 (Мск)
Атлетико М
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Аякс
Сегодня
22:00 (Мск)
Интер М
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Славия П
Сегодня
19:45 (Мск)
Будё-Глимт
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Олимпиакос
Сегодня
19:45 (Мск)
Пафос
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Крылья Советов
Сегодня
18:00 (Мск)
Краснодар
Fonbet Кубок России|Группа B. 4-й тур
Сочи
Сегодня
20:30 (Мск)
Динамо М
Fonbet Кубок России|Группа B. 4-й тур
Зенит
Сегодня
20:30 (Мск)
Ахмат
Fonbet Кубок России|Группа A. 4-й тур
14:14, 17 сентября 2025Спорт

Стали известны подробности смерти двукратного чемпиона Европы по боксу Агеева

ТАСС: Боксер Агеев перед смертью несколько дней провел в реанимации
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Двукратный чемпион Европы по боксу в составе сборной СССР Виктор Агеев перед смертью несколько дней находился в реанимации. Подробности стали известны ТАСС.

По словам источника, в последние годы бывший спортсмен почти не появлялся на публике. «Большая потеря. Легендарный человек», — отметил он.

О смерти Агеева стало известно ранее 17 сентября. Бывшему спортсмену было 84 года. Причины смерти не уточнялись.

Агеев выиграл чемпионат Европы по боксу в 1965 и 1967 годах в весовой категории до 71 килограмма. Он также является четырехкратным чемпионом СССР. После окончания боксерской карьеры Агеев стал тренером, среди его воспитанников чемпион мира Василий Соломин, а также неоднократные чемпионы Европы Виктор Рыбаков и Валерий Лимасов.

    Все новости