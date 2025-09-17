Ведущая «Давай поженимся!» выступила за «хороший генофонд»

Сваха Роза Сябитова заявила, что не ищет россиянкам иностранных женихов

Ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова заявила, что не ищет россиянкам иностранных женихов. Об этом сваха высказалась в разговоре с Life.ru.

«Я считаю, что российским женщинам подходят только российские мужчины, и, соответственно, наоборот», — объяснила Сябитова свое нежелание работать с женихами из-за рубежа.

Ведущая добавила, что выступает за то, чтобы «хороший генофонд в виде женского и мужского начала не уходил из России».

Ранее Сябитова рассказала, что попросила коллегу по программе «Давай поженимся!» Ларису Гузееву перестать искать ей женихов. Сваха объяснила, что сейчас хочет жить для себя.

Перед этим Сябитова заявила, что считает известного актера Джеки Чана идеальным мужчиной. Она также вспомнила, как однажды встретила его в телестудии «Останкино».