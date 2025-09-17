У женщины выросли лобковые волосы на пальце

Metropoles: У американки выросли лобковые волосы на пальце после пересадки кожи

У жительницы США Рэй Маккензи Браун на пальце выросли лобковые волосы. Произошло это после того, как предпринимательнице пересадили кожу с паха, сообщает издание Metropoles.

По словам Браун, в детстве с ней произошел бытовой несчастный случай, из-за чего она лишилась кончика пальца на правой руке. Женщине потребовалась пересадка кожи, которая помогла уменьшить деформацию. Для этого медики воспользовались кожей из ее паховой области.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, но обернулось неожиданным последствием. Так, когда американка вступила в период полового созревания, у нее начали расти волосы не только в интимной зоне, но и на пальце. Однако Браун относится к этому с юмором и шутит, что теперь у нее появился дополнительный участок кожи, который необходимо брить.

Ранее британец Умеш Пател обнаружил у себя мочу цвета смородины. В конечном итоге выяснилось, что он болен раком.