Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:28, 17 сентября 2025Забота о себе

У женщины выросли лобковые волосы на пальце

Metropoles: У американки выросли лобковые волосы на пальце после пересадки кожи
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Velimir Zeland / Shutterstock / Fotodom

У жительницы США Рэй Маккензи Браун на пальце выросли лобковые волосы. Произошло это после того, как предпринимательнице пересадили кожу с паха, сообщает издание Metropoles.

По словам Браун, в детстве с ней произошел бытовой несчастный случай, из-за чего она лишилась кончика пальца на правой руке. Женщине потребовалась пересадка кожи, которая помогла уменьшить деформацию. Для этого медики воспользовались кожей из ее паховой области.

Материалы по теме:
«Мужчин среди пациентов все больше и больше» Врач-косметолог Ольга Мороз знает, как истинному джентльмену сохранить лицо
«Мужчин среди пациентов все больше и больше»Врач-косметолог Ольга Мороз знает, как истинному джентльмену сохранить лицо
25 сентября 2018
Древний мир Кому нужны постаревшие женщины
Древний мирКому нужны постаревшие женщины
14 мая 2018

Хирургическое вмешательство прошло успешно, но обернулось неожиданным последствием. Так, когда американка вступила в период полового созревания, у нее начали расти волосы не только в интимной зоне, но и на пальце. Однако Браун относится к этому с юмором и шутит, что теперь у нее появился дополнительный участок кожи, который необходимо брить.

Ранее британец Умеш Пател обнаружил у себя мочу цвета смородины. В конечном итоге выяснилось, что он болен раком.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Замглавы администрации президента России Козак подал в отставку

    Популярный бренд косметики обругали за фотосессию с 69-летней Крис Дженнер

    Армия России взяла под контроль часть Купянска

    В Лондоне запротестовали против Трампа

    Зеленский попросил 60 миллиардов долларов на продолжение конфликта с Россией

    Путин наградил теннисисток Андрееву и Шнайдер

    Каякеры спасли оказавшуюся на берегу белуху

    Представлено эффективное средство против воспаления печени

    В Европе задались вопросом о судьбе Зеленского после скандала со взрывчаткой в Грузии

    У женщины выросли лобковые волосы на пальце

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости