В бывшей стране СССР начнут принимать российские карты

Армения начнет принимать российские карты

В Армении начнут принимать российские карты. Об этом сообщила председатель комитета по туризму республики Лусине Геворгян, ее слова приводит «Интерфакс».

«Наша банковская система сейчас адаптируется под платежную систему РФ, под карту Мир и возможность платить QR-кодами», — сказала она на пресс-конференции. По ее словам, в Армении понимают важность туристической отрасли, в 2024 году ее вклад в валовый внутренний продукт (ВВП) республики составил 14 процентов.

Председатель комитета по туризму подчеркнула, что бывшая страна СССР является безопасным направлением для путешественников. Она также напомнила, что гражданам 70 стран, включая Россию, для въезда в республику не нужна виза. По словам Геворгян, с начала 2025 года республику посетили почти два миллиона туристов, из них более 700 тысяч — россияне. Таким образом, соотечественники составили треть от всего турпотока.

Ранее аналитики сервиса «Т-Страхование» и проекта T-Data назвали Армению, Кипр, Черногорию, Казахстан и Малайзию самыми безопасными для россиян странами. На каждую из них приходится не более 0,7 процента страховых случаев.