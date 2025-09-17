Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:43, 17 сентября 2025Россия

В Госдуме приняли внесенный Путиным закон о денонсации Европейской конвенции против пыток

Госдума денонсировала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Депутаты Госдумы единогласно приняли закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

8 сентября документ внес в Госдуму президент России Владимир Путин. В пояснительной записке к проекту подчеркивается, что российская сторона с 2023 года не представлена в Европейском комитете по предупреждению пыток из-за блокировки Советом Европы процесса избрания нового члена от Российской Федерации.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав подчеркнул, что обращения по вопросу представительства России в организации игнорируются, несмотря на принцип сотрудничества, предусмотренный Европейской конвенцией. По его словам, решение о денонсации назрело давно, однако Россия демонстрировала «терпение и желание вести диалог».

Председатель нижней палаты парламента добавил, что российские законы эффективно обеспечивает защиту прав человека. «Есть целые институты, их нет в других странах: Уполномоченный по правам человека, Уполномоченный по правам ребенка, Уполномоченный в регионах по правам человека, Совет по правам человека. Эти институты работают, развиваются», — констатировал Володин.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пообещал сохранить Донбасс за Украиной

    Российский борец высказался о решении хорватских властей выгнать его из страны

    Популярный десерт для детей оказался опасным для здоровья

    Кремль объяснил отсутствие главы Генштаба на учениях с Путиным

    В Подмосковье поймали пенсионера-наркокурьера

    В Госдуме приняли внесенный Путиным закон о денонсации Европейской конвенции против пыток

    Мужчина 1600 раз за месяц позвонил спасателям и ничего не сказал

    «Минутный порыв говорить пропал». Пугачева высказалась о последствиях своего громкого интервью

    Повышение утильсбора на автомобили возмутило россиян и вызвало шквал дизлайков

    Иностранец пытался изнасиловать россиянку в туалете кафе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости