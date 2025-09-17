В Госдуме приняли внесенный Путиным закон о денонсации Европейской конвенции против пыток

Госдума денонсировала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток

Депутаты Госдумы единогласно приняли закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

8 сентября документ внес в Госдуму президент России Владимир Путин. В пояснительной записке к проекту подчеркивается, что российская сторона с 2023 года не представлена в Европейском комитете по предупреждению пыток из-за блокировки Советом Европы процесса избрания нового члена от Российской Федерации.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав подчеркнул, что обращения по вопросу представительства России в организации игнорируются, несмотря на принцип сотрудничества, предусмотренный Европейской конвенцией. По его словам, решение о денонсации назрело давно, однако Россия демонстрировала «терпение и желание вести диалог».

Председатель нижней палаты парламента добавил, что российские законы эффективно обеспечивает защиту прав человека. «Есть целые институты, их нет в других странах: Уполномоченный по правам человека, Уполномоченный по правам ребенка, Уполномоченный в регионах по правам человека, Совет по правам человека. Эти институты работают, развиваются», — констатировал Володин.