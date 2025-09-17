Мир
00:19, 17 сентября 2025Мир

В США арестовали мужчину за ложное признание в убийстве Чарли Кирка

Полиция арестовала 71-летнего Джорджа Зинна за ложное признание в убийстве Кирка
Марина Совина
Фото: Globallookpress.com

Полиция штата Юта арестовала 71-летнего Джорджа Зинна за ложное признание в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, об этом сообщила газета The Guardian.

Мужчину обвиняют в препятствовании правосудию. Он содержится под стражей без возможности внесения залога.

«Я рад, что сказал, что выстрелил в человека, чтобы настоящий подозреваемый мог уйти», — сказал Зинн после арества. Позже он признался, что не стрелял в политика. Полиция проверила его телефон и предъявила мужчине дополнительные обвинения в хранении детской порнографии.

Ранее стало известно, что прокурор штата Юта Джеффри Грей намерен требовать смертной казни для Тайлера Робинсона, обвиняемого в убийстве консервативного активиста.

После полученного ранения в шею Чарли Кирк был доставлен в больницу в критическом состоянии. Через некоторое время Трамп сообщил об уходе активиста из жизни. Тайлер Робинсон, которого подозревают в убийстве Кирка, отказался признать вину.

