В США объяснили отправку российского Т-90МС из ОАЭ на СВО

TNI: Отправка российского Т-90МС из ОАЭ на СВО объясняется потребностью ВС РФ
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Отправка российского танка Т-90МС с выставки International Defence Exhibition & Conference (IDEX) в ОАЭ на специальную военную операцию (СВО) объясняется потребностью в данной технике Вооруженных сил (ВС) России. Об этом пишет обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Питер Сучиу.

Автор прокомментировал сообщение концерна «Уралвагонзавод» о том, что Т-90МС после выставки IDEX был перекрашен и практически в той же комплектации отправлен в зону СВО.

Сучиу усомнился в том, что у представленного на мероприятии в ОАЭ танка были те же комплектующие, что и у отправленного на СВО, поскольку есть риск промышленного шпионажа. «Существует проблема физической безопасности во время выставки, но затем возникает вопрос о секретных компонентах, которые могут быть непреднамеренно раскрыты. Во времена холодной войны американские военные и ЦРУ приложили все усилия, чтобы получить информацию о советской технике», — говорится в публикации.

Автор уверяет, что отправка Т-90МС в зону СВО прямо с выставки может объясняться якобы острой потребностью ВС РФ в такого рода технике.

Ранее госкорпорация «Ростех» сообщила, что главный секрет танков России заключается в уникальном сплаве характеристик и адаптивных возможностей производства.

