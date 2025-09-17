Наука и техника
10:09, 17 сентября 2025Наука и техника

Стал известен главный секрет танков России

«Ростех»: Главный секрет танков РФ заключается в уникальном сплаве характеристик
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Главный секрет танков России заключается в уникальном сплаве характеристик и адаптивных возможностей производства. Об этом стало известно из Telegram-канал госкорпорации «Ростех».

По данным компании, главный секрет российских танков «остается в тени». «В российских танках реализован уникальный сплав технических характеристик, технологического и производственного совершенства, гибкости эксплуатации, эргономичности и адаптивности к меняющимся условиям. Все это помножено на традиции отечественной конструкторской мысли, которые скопировать нельзя», — говорится в сообщении.

Согласно «Ростеху», российские танки задают моду для тяжелой бронетехники во всем мире.

Ранее концерн «Уралвагонзавод» сообщил, что российский танк Т-90МС, который показали на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби в ОАЭ, после подготовки отправили в зону специальной военной операции.

В августе глава госкорпорации Сергей Чемезов заявил, что «Ростех» за первые шесть месяцев 2025 года поставил в войска 65 процентов оружия от годового плана.

