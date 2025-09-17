Разводящийся Дибров назвал интервью жены желтой прессой

Телеведущий Дибров назвал интервью разводящейся с ним жены Полины желтой прессой

Известный телеведущий Дмитрий Дибров назвал желтой прессой интервью, которое дала разводящаяся с ним жена Полина Диброва журналистке Лауре Джугелии. Об этом он высказался на премьере фильма «Долгая прогулка» по одноименному роману Стивена Кинга в кинотеатре «Октябрь», передает Woman.ru.

«Я не видел, слушайте, я Стивена Кинга последнего не видел, а вы хотите еще, чтобы я желтую прессу смотрел», — ответил Дибров на вопрос о том, посмотрел ли он интервью супруги.

Разговор Дибровой с Джугелией вышел на YouTube 16 сентября. В ходе интервью жена телеведущего, ставшая инициатором расставания, раскрыла его отношение к разводу. По словам Дибровой, муж не пытался ее удерживать и отговаривать от этого решения, хотя и был против. Также она призналась, что испытывает чувства к другому мужчине, и ответила на вопрос, послужили ли проблемы в интимной жизни причиной расставания с Дибровым.

О том, что Дибровы намерены развестись после 16 лет брака, стало известно в конце июля. Позднее эту информацию подтвердили их адвокаты. На фоне этого в сети распространились слухи, что жена телеведущего изменила ему с предпринимателем Романом Товстиком.

Дмитрий Дибров женился на модели Полине Наградовой в 2009 году. Этот брак стал для телеведущего четвертым. Жена моложе его на 30 лет. У пары есть трое сыновей.