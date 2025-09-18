Силовые структуры
03:01, 18 сентября 2025Силовые структуры

Бизнесмену предъявили обвинение по делу об убийстве экс-депутата Рады

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Предпринимателю Араику Амирханяну предъявили обвинение в соучастии в убийстве экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на материалы дела, оказавшиеся в распоряжении журналистов.

По данным издания, свою вину обвиняемый, являющийся уроженцем Армении и гражданином России, не признает. Между тем, Амирханян стал фигурантом дела о незаконном обороте оружия.

Следователи считают, что предприниматель передал данные о политике кураторам из Службы безопасности Украины (СБУ), а также информацию о его местонахождении, распорядке дня, маршрутах передвижений.

15 сентября сообщалось, что суд в Подмосковье избрал меру пресечения лишенному гражданства Украины предпринимателю Араику Амирханяну по делу об убийстве экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Кроме того, фигурант уже находится под стражей по делу о даче взятки.

Как стало известно ранее, Амирханян значился как бывший «крупнейший подрядчик Укравтодора». Выяснилось, что предприниматель занимался возведением дорог на Украине во второй половине 2010-х годов.

