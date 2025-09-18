Мир
00:14, 18 сентября 2025

Британия объявит о серьезном шаге после протестов против Трампа

Times: Британия решила официально признать Палестину после визита Трампа
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Стали известны планы Британии признать Палестину после того, как американский президент Дональд Трамп завершит свой визит в королевство. Об этом сообщает газета Times.

По данным издания, премьер Великобритании Кир Стармер признает палестинское государство уже на этих выходных. При этом подчеркивается, что Лондон не стал делать соответствующее заявление до окончания визита Трампа, поскольку существуют опасения, что в противном случае данный вопрос станет ключевой темой пресс-конференции с участием Стармера и президента Америки в четверг.

Ранее сообщалось, что в Лондоне проходит многотысячная акция протеста против визита Трампа. Участники антитрамповской коалиции несут флаги Палестины, требуя освободить сектор Газа. Также митингующие призывают перестать вооружать Израиль.

Незадолго до этого глава Белого дома Дональд Трамп вместе со своей супругой прибыл в Виндзорский замок для встречи с королем Великобритании. Как уточняется, лидер США и Мелания Трамп были встречены у вертолета принцем Уильямом и принцессой Кэтрин.

