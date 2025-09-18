Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Брюгге
Сегодня
19:45 (Мск)
Монако
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
22:00 (Мск)
Наполи
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Айнтрахт Ф
Сегодня
22:00 (Мск)
Галатасарай
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Ньюкасл Юнайтед
Сегодня
22:00 (Мск)
Барселона
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Спортинг
Сегодня
22:00 (Мск)
Кайрат
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Копенгаген
Сегодня
19:45 (Мск)
Байер
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
ЦСКА
Сегодня
18:30 (Мск)
Балтика
Fonbet Кубок России|Группа D. 4-й тур
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак М
Сегодня
20:45 (Мск)
Ростов
Fonbet Кубок России|Группа C. 4-й тур
09:39, 18 сентября 2025Спорт

Головин выбыл на месяц из-за травмы

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин выбыл на месяц из-за травмы
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил травму, из-за которой пропустит около месяца. Об этом заявил главный тренер Ади Хюттер, слова которого приводит «Матч ТВ».

На прошлой неделе игрок пропустил матч чемпионата Франции с «Осером» из-за мышечного дискомфорта. После этого россиянин прошел дополнительное обследование, которое выявило у него серьезные проблемы с мышцей правого бедра.

Ранее стало известно о том, что =футболисты «Монако» столкнулись с трудностями во время перелета в Бельгию на матч первого тура общего этапа Лиги чемпионов против «Брюгге». В самолете вышла из строя система кондиционирования. В результате температура в салоне поднялась до критических отметок, из-за чего футболистам пришлось раздеться до трусов. Команде было рекомендовано покинуть борт, а перелет в Бельгию отложили.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. По подсчетам портала Transfermarkt, за это время полузащитник из-за различных повреждений пропустил 604 дня. В среднем он получал около трех травм за сезон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все рухнуло». Спецпредставитель Путина заявил о начале «обезлюживания» Финляндии из-за разрыва связей с Россией

    Китай протестирует перевозки через Северный морской путь

    Врач предостерег от сна в одной популярной позе

    В Госдуме дали совет одиноким россиянкам по поиску мужей

    Раскрыты траты Петросяна на празднование 80-летия

    Задача про беспилотник попала в российский учебник математики

    Российские войска прорвали оборону ВСУ в ДНР

    Охотившийся на мирных россиян командир взвода украинских дронов услышал приговор

    Стало известно о новом деле осужденного за коррупцию бывшего российского министра

    Народная артистка России назвала себя нищей и призвала повысить пенсии актерам и певцам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости