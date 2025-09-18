Российский полузащитник «Монако» Александр Головин выбыл на месяц из-за травмы

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил травму, из-за которой пропустит около месяца. Об этом заявил главный тренер Ади Хюттер, слова которого приводит «Матч ТВ».

На прошлой неделе игрок пропустил матч чемпионата Франции с «Осером» из-за мышечного дискомфорта. После этого россиянин прошел дополнительное обследование, которое выявило у него серьезные проблемы с мышцей правого бедра.

Ранее стало известно о том, что =футболисты «Монако» столкнулись с трудностями во время перелета в Бельгию на матч первого тура общего этапа Лиги чемпионов против «Брюгге». В самолете вышла из строя система кондиционирования. В результате температура в салоне поднялась до критических отметок, из-за чего футболистам пришлось раздеться до трусов. Команде было рекомендовано покинуть борт, а перелет в Бельгию отложили.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. По подсчетам портала Transfermarkt, за это время полузащитник из-за различных повреждений пропустил 604 дня. В среднем он получал около трех травм за сезон.