Брюгге
4:1
Завершен
Монако
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Манчестер Сити
1:0
2-й тайм
live
Наполи
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Айнтрахт Ф
3:1
2-й тайм
live
Галатасарай
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Ньюкасл Юнайтед
0:0
2-й тайм
live
Барселона
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Спортинг
1:0
2-й тайм
live
Кайрат
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Копенгаген
2:2
Завершен
Байер
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
ЦСКА
1:1
Завершен
Балтика
Fonbet Кубок России|Группа D. 4-й тур
ЦСКА
1:5
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак М
1:2
Завершен
Ростов
Fonbet Кубок России|Группа C. 4-й тур
23:11, 18 сентября 2025Спорт

Малкин признался в любви к пиву

Хоккеист «Питтсбурга» Евгений Малкин заявил, что любит пить пиво
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Gary A. Vasquez / Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин признался в любви к пиву. Его слова приводятся на сайте команды.

Хоккеист заявил, что может позволить себе выпить пару бутылок за вечер. Малкин подчеркнул, что не любит ходить по рестаранам, предпочитая заказывать еду на дом, а после — весь день отдыхать.

Ранее Малкин раскрыл подробности ужина с капитаном «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным. Спортсмен рассказал, что они ужинали в Майами, и предпочитали не говорить о хоккее.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды россиянин трижды завоевывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). До этого он на протяжении трех лет играл за магнитогорский «Металлург».

