Хоккеист «Питтсбурга» Евгений Малкин заявил, что любит пить пиво

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин признался в любви к пиву. Его слова приводятся на сайте команды.

Хоккеист заявил, что может позволить себе выпить пару бутылок за вечер. Малкин подчеркнул, что не любит ходить по рестаранам, предпочитая заказывать еду на дом, а после — весь день отдыхать.

Ранее Малкин раскрыл подробности ужина с капитаном «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным. Спортсмен рассказал, что они ужинали в Майами, и предпочитали не говорить о хоккее.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды россиянин трижды завоевывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). До этого он на протяжении трех лет играл за магнитогорский «Металлург».