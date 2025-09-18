В Индии медведь нанес травмы фермеру

В Индии медведь напал на фермера, который возвращался с поля. Об этом сообщает The Hindu.

Нападение произошло 14 сентября, когда Васидева Нараяна Гаваде шел домой в деревню Хуланда, штат Карнатака. Хищник нанес мужчине серьезные травмы живота, груди и лица. Фермеру удалось выжить после атаки. Односельчане доставили его в районную больницу

Предполагается, что зверь вышел из близлежащего леса Канакумби. Сотрудники лесного департамента поговорили с пострадавшим и начали расследование инцидента.

