Из жизни
17:16, 18 сентября 2025

Медведь напал на фермера

В Индии медведь нанес травмы фермеру
Фото: Unsplash

В Индии медведь напал на фермера, который возвращался с поля. Об этом сообщает The Hindu.

Нападение произошло 14 сентября, когда Васидева Нараяна Гаваде шел домой в деревню Хуланда, штат Карнатака. Хищник нанес мужчине серьезные травмы живота, груди и лица. Фермеру удалось выжить после атаки. Односельчане доставили его в районную больницу

Предполагается, что зверь вышел из близлежащего леса Канакумби. Сотрудники лесного департамента поговорили с пострадавшим и начали расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в Словакии медведица напала на мужчину, который совершал вечернюю пробежку. Пострадавшего доставили в больницу с травмами ног.

