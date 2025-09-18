Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Брюгге
4:1
Завершен
Монако
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Манчестер Сити
0:0
1-й тайм
live
Наполи
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Айнтрахт Ф
2:1
1-й тайм
live
Галатасарай
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Ньюкасл Юнайтед
0:0
Перерыв
live
Барселона
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Спортинг
1:0
1-й тайм
live
Кайрат
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Копенгаген
2:2
Завершен
Байер
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
ЦСКА
1:1
Завершен
Балтика
Fonbet Кубок России|Группа D. 4-й тур
ЦСКА
1:5
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак М
1:2
Завершен
Ростов
Fonbet Кубок России|Группа C. 4-й тур
22:15, 18 сентября 2025Спорт

Назван способ получить идеальную форму с помощью одной тренировки в неделю

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Vladimir Sukhachev / Shutterstock / Fotodom  

Фитнес-эксперт Майло Вульф назвал способ получить идеальную форму с помощью одной тренировки в неделю. Его слова приводит Men Today.

Вульф заявил, что для роста мышц большинству людей достаточно выполнять около четырех подходов на каждую группу мышц в неделю. Для экономии времени рекомендуется отдавать предпочтение гантелям и тренажерам, где вес регулируется быстрее, чем на штанге.

Эксперт подчеркнул, что эффективность повышают комплексные движения, удлиняющие мышцу под нагрузкой, такие как становая тяга, жимы, подтягивания, глубокие болгарские приседания и тяга Т‑грифа. Он посоветовал использовать дроп‑сеты, последовательно снижая вес и выполняя дополнительные повторения.

Ранее фитнес-тренер Антон Попов раскрыл секрет тренировок американского актера Арнольда Шварценеггера по наращиванию мышц. Занятие состоит из двух упражнений и десятиминутной прогулки. Отмечается, что первое упражнение — это приседания, а второе — отжимания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ну какой будет результат?» Путин объяснил, почему нельзя напечатать денег и раздать россиянам

    На Камчатке объявили угрозу цунами

    В Польше заявили о новой активности дронов на границе

    На пляже в Латвии нашли обломки российского дрона

    Стало известно об ужесточении на Украине цифрового контроля за населением

    Назван способ получить идеальную форму с помощью одной тренировки в неделю

    Путин высказался о судьбе семейной ипотеки

    Путин призвал изучить возможность ежеквартальной индексации пенсий

    Собянин призвал пересмотреть условия ОМС для неработающих россиян

    Российский командир рассказал о новых БПЛА под Ореховом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости