14:56, 18 сентября 2025Экономика

В Минфине не нашли денег на строительство «Силы Сибири-2»

Замглавы Минфина Сазанов опроверг помощь «Газпрому» для «Силы Сибири-2»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В Министерстве финансов России нет никаких предложений относительно налоговых преференций для «Газпрома» в связи со строительством газопровода «Сила Сибири-2». Об этом рассказал замглавы ведомства Алексей Сазанов, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что на такие расходы в бюджете в ближайшие три года денег нет, поэтому решать вопрос с увеличением инвестпрограммы компания должна самостоятельно.

До этого Сазанов с такой же аргументацией объяснил невозможность помощи попавшей в кризис металлургической отрасли. По его словам, сложная бюджетная ситуация не позволяет провести индексацию цены отсечения при расчете акциза на сталь.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее подтвердил, что фактически строительство «Силы Сибири-2», которое должно довести газ с месторождений Западной Сибири к границе с Монголией и далее в Китай, уже началось. Он отмечал, что трубопровод станет самым дорогим газовым проектом в мире, хотя о стоимости самих поставок, их формате и других условиях стороны по-прежнему не договорились.

К середине сентября о подписании документа по «Силе Сибири-2», который Миллер назвал юридически обязывающим меморандумом, говорит только российская сторона, при этом не уточняя, в какие сроки можно ожидать начала или завершения работ. В Китае ни чиновники, ни СМИ уже много лет не упоминают проект. Последние сообщения российских официальных лиц в КНР также проигнорировали.

