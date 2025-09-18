Из жизни
13:10, 18 сентября 2025Из жизни

Останки пропавшего 20 лет назад мужчины нашли в затонувшем фургоне

В США тело мужчины, пропавшего в 2006 году, нашли в затонувшем в реке фургоне
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Nenad Novacic / Shutterstock / Fotodom  

В США останки пропавшего 20 лет назад мужчины нашли в затонувшем фургоне в реке Огайо. Об этом сообщает People.

38-летний Джеймс Майкл Миллс пропал в 2006 году. Его безуспешно искали родные почти два десятка лет. 12 сентября дайвер обнаружил белый фургон на дне реки рядом с лодочным спуском в Морганфилде. Plymouth Voyager 1994 года с расписной дверью соответствовал описанию автомобиля Миллса, за рулем которого его видели до исчезновения.

«Нас охватило спокойствие от осознания, что мы наконец сможем вернуть его домой», — заявила родственница пропавшего Келли Фармер. Останки были направлены в офис медицинского эксперта для идентификации.

Мать Миллса ушла из жизни, так и не узнав о судьбе сына. «О нем не забыли», — подчеркнула Фармер, отметив, что семья все эти годы продолжала поиски. В прошлом году в Морганфилде даже провели мемориальную службу по пропавшему.

Ранее сообщалось, что в Великобритании пропавшую женщину нашли в озере после утренней пробежки до магазина. На ее теле были обнаружены следы насилия.

    Все новости