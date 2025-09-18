Пашинян прокомментировал ликвидацию Арарата

Пашинян: Ликвидация изображения Арарата со штампов — не требование Турции

Ликвидация изображения горы Арарат со штампов о въезде и выезде из Армении не является требованием Турции. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян во время брифинга с журналистами, трансляцию которого ведет Armenpress.

Глава кабмина отдельно отметил, что Анкара не требовала от Еревана убрать изображение горы. По его словам, это было сделано для того, чтобы «поставить Армению на правильную аэродинамику и укрепить государственность страны».

Гора Арарат (турецкое название — Агрыдаг) находится на территории Турции, являясь национальным символом в Армении. Ранее стало известно, что Анкара и Ереван планируют провести переговоры об открытии границы между двумя странами.

Позже соучредитель армянской партии «Земля для жизни» Месроп Аракелян сообщил, что правительство Армении приняло решение убрать со штампов пересечения границы Арарат. Это было сделано еще 11 сентября.