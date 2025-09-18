Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:25, 18 сентября 2025Бывший СССР

Пашинян прокомментировал ликвидацию Арарата

Пашинян: Ликвидация изображения Арарата со штампов — не требование Турции
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Ликвидация изображения горы Арарат со штампов о въезде и выезде из Армении не является требованием Турции. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян во время брифинга с журналистами, трансляцию которого ведет Armenpress.

Глава кабмина отдельно отметил, что Анкара не требовала от Еревана убрать изображение горы. По его словам, это было сделано для того, чтобы «поставить Армению на правильную аэродинамику и укрепить государственность страны».

Гора Арарат (турецкое название — Агрыдаг) находится на территории Турции, являясь национальным символом в Армении. Ранее стало известно, что Анкара и Ереван планируют провести переговоры об открытии границы между двумя странами.

Позже соучредитель армянской партии «Земля для жизни» Месроп Аракелян сообщил, что правительство Армении приняло решение убрать со штампов пересечения границы Арарат. Это было сделано еще 11 сентября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине ответили на заявления об операции «Паутина-2»

    Священник рассказал о замироточившей в руках бойцов СВО иконе

    Получивший российский паспорт бразилец из «Зенита» заявил о нежелании играть за Россию

    Пашинян оправдал перепутавшего Армению с Албанией Трампа

    Браконьеры готовили поджог здания ФСБ России

    Киану Ривз тайно женился

    Минфин исключил приватизацию прибыльных компаний

    В Госдуме прокомментировали скандал из-за хиджабов в российской школе

    Опровергнут популярный миф о воде

    Возврат России Турцией С-400 опровергли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости