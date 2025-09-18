Бывший СССР
Подполье объяснило напряженную обстановку в Запорожье

ТАСС: Обстановка в Запорожье для жителей напряженная из-за выдавливания ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Обстановка в подконтрольном Украине Запорожье становится «очень напряженной» для мирных жителей. Об этом ТАСС рассказали в пророссийском подполье.

Как уточнил собеседник агентства, это связано с «выдавливанием» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в связи с продвижением войск России. Другой причиной представитель подполья назвал обещанные чиновниками социальные меры, которые оказываются пустышками.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации ударили по позициям украинских войск в пригороде Запорожья.

До этого он рассказал, что власти Украины начали подготовку к эвакуации жителей южной части Запорожья, так как опасаются приближения ВС России.

