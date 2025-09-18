Представлена более эффективная альтернатива «Оземпику»

EASD: Препарат RES-010 заставляет организм сжигать жир, сохраняя массу мышц

На ежегодной встрече Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в Вене представили новый подход к лечению ожирения. В отличие от привычных препаратов, таких как семаглутид, которые снижают аппетит, экспериментальное средство RES-010 действует на более глубоком уровне — оно блокирует молекулу РНК miR-22, контролирующую обмен жиров, работу митохондрий и функции жировой ткани.

В доклинических экспериментах RES-010 показал устойчивое снижение веса у животных, причем потерянные килограммы не возвращались даже после прекращения терапии. Препарат не снижал аппетит: животные ели столько же, но их метаболизм перестраивался так, что организм сжигал больше жира и сохранял мышечную массу.

Особенно важным стало сравнение с семаглутидом: если его применение приводило к частичной потере мышц и возврату веса после отмены, то RES-010 помогал удерживать результат. В испытаниях на приматах препарат уменьшал жировую массу на 15 процентов при минимальной потере мышц и без серьезных побочных эффектов.

Сейчас RES-010 впервые тестируют на людях в Нидерландах в рамках клинического исследования I фазы. Если результаты подтвердятся, препарат может стать основой нового поколения средств от ожирения — не только для снижения веса, но и для долгосрочного восстановления метаболического здоровья.

Ранее на встрече заявили, что семаглутид снижает навязчивые мысли о еде, мешающие контролировать питание.