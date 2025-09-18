Иванов: в Финляндии началось обезлюживание из-за разрыва отношений с РФ

Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, постоянный член Совета безопасности Сергей Иванов заявил о начале «обезлюживания» Финляндии из-за разрыва связей с РФ.

Он отметил, что решение испортить отношения с Москвой было выбором правительства указанной страны, а страдают от этого ее же граждане.

Не думаю, что это выбор финского народа, потому что доносятся стоны и жалобы, особенно из юго-восточной Финляндии, где происходит обезлюживание, потому что там делать нечего без российских туристов, все рухнуло, никакой экономики нет и быть не может Сергей Иванов спецпредставитель президента России

По его мнению, со временем до финских властей «начнет доходить, что добрососедские отношения с Россией для Финляндии гораздо выгоднее, чем их полное отсутствие и враждебность, как сейчас происходит».

Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов Фото: Владимир Астапкович / Фотохост-агентство РИА Новости

В Кремле назвали сроки восстановления отношений с Финляндией

Также Иванов предположил, что отношения между Москвой и Хельсинки не наладятся в ближайшем будущем. Речь идет о десятилетиях, уточнил он.

Политик обратил внимание, что работал и жил в этой стране в советское время. По его словам, тогда отношения были диаметрально противоположными нынешним.

Сейчас их практически не существует. (...) В ближайшем будущем — нет (отношения между РФ и Финляндией не наладятся. — прим. «Ленты.ру»), это надолго, на десятилетия

Сергей Иванов спецпредставитель президента России

Он напомнил, что Финляндия является членом НАТО и активно призывает к укреплению восточного рубежа. «Строит заборы, так же, как Польша строит на границе с Белоруссией и с нами в Калининградской области», — указал спикер.

Пограничный пункт пропуска Нуйямаа в Лаппеенранте на границе Финляндии с Россией Фото: Lehtikuva / Vesa Moilanen via Reuters

В Финляндии признали негативное влияние разрыва связей с Россией

Финский премьер-министр Петтери Орпо заявил, что решение разорвать связи с Москвой оказало негативное влияние на экономику его страны.

По словам политика, из-за закрытия границы в Финляндию не поступает десять миллионов кубометров древесины для лесной промышленности. Финские компании при этом потеряли миллиарды инвестиций в РФ.

Все приграничные перевозки и торговля остановлены. Авиасообщения нет с Россией. И это создает неопределенность. Все это влияет на то, что рост экономики Финляндии не соответствует желаемому

Петтери Орпо премьер-министр Финляндии

Финляндия отказалась от замены указателей с российскими городами

Ранее стало известно, что финские власти отказались от замены дорожных указателей с российскими городами. На эти цели муниципалитетам пришлось бы потратить сотни тысяч евро.

«Мурманск, Кандалакша, Костомукша, Сортавала и Санкт-Петербург — в Финляндии сотни указателей на эти места, их замена обойдется в огромную сумму», — рассказал эксперт финского агентства транспортной инфраструктуры Туомас Эстерман.

Вопрос о замене дорожных указателей пока не рассматривался, так как закрытие границы с Россией носит временный характер. В случае изменения ситуации вопрос могут пересмотреть.