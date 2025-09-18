Раскрыты подробности удара ВСУ по одному из крупнейших комплексов нефтепереработки России

Охрана «Газпрома» сбила БПЛА во время атаки ВСУ по заводу в Башкирии

Охрана «Газпрома» сбила БПЛА во время атаки ВСУ на завод, расположенный в башкирском городе Салават. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

18 сентября глава Башкирии Радий Хабиров сообщил об ударе беспилотников по предприятию «Газпром нефтехим Салават». По данным из открытых источников, речь идет об одном из крупнейших в России производственных комплексов нефтепереработки и нефтехимии.

Агентство использует формулировку «[охрана] смогла сбить БПЛА», из которой не усматривается, о каком числе беспилотников может идти речь. При этом Хабиров сообщил о двух атаковавших предприятие дронах.

Ранее было опубликовано видео из Салавата, снятое после атаки беспилотников. На нем виден огромный столб дыма. Кроме того, по словам местных жителей, они ощутили резкий химический запах.