Россиянку в одном платье нашли без сознания на парковке

В Екатеринбурге девушку в одном платье и без трусов нашли без сознания на парковке в Академическом районе. Об этом стало известно Ura.ru.
По сведениям российского агентства, место происшествия оцепили. Пострадавшей на вид около 17 лет.
Что именно с ней случилось, пока не ясно. Один из очевидцев отметил, что медиков еще не вызывали.
Ura.ru обратилось за разъяснениями в правоохранительные органы.
До этого сообщалось, что в Волгограде 13-летнюю школьницу, исчезнувшую после праздничной линейки в День знаний, нашли с травмами в заброшенном здании на улице Северный городок.
Девочку отвезли в больницу, там ее прооперировали.
Еще раньше жительница Санкт-Петербурга оставила младенца с подругой, что привело к критическим последствиям. Пришедшая домой россиянка нашла без чувств девятимесячную дочь, спасти девочку не удалось.