Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:47, 18 сентября 2025Россия

Россиянку в одном платье нашли без сознания на парковке

В Екатеринбурге девушку в платье и без трусов нашли без сознания на парковке
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Екатеринбурге девушку в одном платье и без трусов нашли без сознания на парковке в Академическом районе. Об этом стало известно Ura.ru.

По сведениям российского агентства, место происшествия оцепили. Пострадавшей на вид около 17 лет.

Что именно с ней случилось, пока не ясно. Один из очевидцев отметил, что медиков еще не вызывали.

Ura.ru обратилось за разъяснениями в правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что в Волгограде 13-летнюю школьницу, исчезнувшую после праздничной линейки в День знаний, нашли с травмами в заброшенном здании на улице Северный городок.

Девочку отвезли в больницу, там ее прооперировали.

Еще раньше жительница Санкт-Петербурга оставила младенца с подругой, что привело к критическим последствиям. Пришедшая домой россиянка нашла без чувств девятимесячную дочь, спасти девочку не удалось.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Две девушки и переодетый в старушку украинский диверсант. ФСБ предотвратила попытку покушения на главу оборонного предприятия РФ

    Спрос на автомобили из-за рубежа в России взлетел

    В Кремле назвали месяц проведения прямой линии Путина

    Погоду в Москве в выходные определит атлантический циклон

    Жилые дома оказались повреждены в российском регионе после удара ВСУ

    Россиянам рассказали о правильном формировании финансовой подушки

    Россияне стали интересоваться ипотекой на несколько месяцев

    Европа столкнулась с большой проблемой

    Зеленский двумя буквами объяснил перспективы конфликта с Россией

    Россиянку в одном платье нашли без сознания на парковке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости