Россиянку в одном платье нашли без сознания на парковке

В Екатеринбурге девушку в платье и без трусов нашли без сознания на парковке

В Екатеринбурге девушку в одном платье и без трусов нашли без сознания на парковке в Академическом районе. Об этом стало известно Ura.ru.

По сведениям российского агентства, место происшествия оцепили. Пострадавшей на вид около 17 лет.

Что именно с ней случилось, пока не ясно. Один из очевидцев отметил, что медиков еще не вызывали.

Ura.ru обратилось за разъяснениями в правоохранительные органы.

