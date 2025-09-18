Российская фигуристка показала фигуру в ультракоротком платье

Российская фигуристка Софья Леонтьева, выступающая в танцах на льду в дуэте с Даниилом Горелкиным, опубликовала новую фотографию в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка показала фигуру в ультракоротком обтягивающем платье и серебряных сапогах. Она фотографировалась в одном из московских ресторанов. Пост получил более 600 лайков.

Леонтьева в паре с Горелкиным выигрывала юниорский финал Гран-при России, а также становилась серебряным призером первенства России среди юниоров. На взрослом уровне дуэт брал бронзу на этапах Гран-при России.

Ранее немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, показала фото с отдыха в Таиланде. На снимках спортсменка позирует спиной в откровенном купальнике в бассейне.