Бавария
3:1
Завершен
Челси
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
ПСЖ
4:0
Завершен
Аталанта
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Ливерпуль
3:2
Завершен
Атлетико М
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Аякс
0:2
Завершен
Интер М
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Славия П
2:2
Завершен
Будё-Глимт
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Олимпиакос
0:0
Завершен
Пафос
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Авангард
3:2
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
0:2
Завершен
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Крылья Советов
1:2
Завершен
Краснодар
Fonbet Кубок России|Группа B. 4-й тур
Сочи
0:4
Завершен
Динамо М
Fonbet Кубок России|Группа B. 4-й тур
Зенит
2:1
Завершен
Ахмат
Fonbet Кубок России|Группа A. 4-й тур
07:53, 18 сентября 2025

Российская фигуристка показала фигуру в ультракоротком платье

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов

Фото: @_sofyaleonteva_

Российская фигуристка Софья Леонтьева, выступающая в танцах на льду в дуэте с Даниилом Горелкиным, опубликовала новую фотографию в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка показала фигуру в ультракоротком обтягивающем платье и серебряных сапогах. Она фотографировалась в одном из московских ресторанов. Пост получил более 600 лайков.

Леонтьева в паре с Горелкиным выигрывала юниорский финал Гран-при России, а также становилась серебряным призером первенства России среди юниоров. На взрослом уровне дуэт брал бронзу на этапах Гран-при России.

Ранее немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, показала фото с отдыха в Таиланде. На снимках спортсменка позирует спиной в откровенном купальнике в бассейне.

