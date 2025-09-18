Российский прыгун в высоту рассказал о взаимоотношениях с украинцами

Прыгун в высоту Лысенко: У меня не было проблем во взаимоотношениях с украинцами

Вице-чемпион мира по прыжкам в высоту Данил Лысенко рассказал о взаимоотношениях с соперниками из Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По словам россиянина, последний раз он выступал на международном уровне в 2018 году, и тогда у него не было никаких проблем в отношениях с украинцами. «Я с ними прыгал и на юниорских, и на взрослых стартах. На юношеской Олимпиаде и мировом первенстве мы дружили с командой Украины, после соревнований вместе гуляли, и нам весело очень было», — заявил Лысенко.

Ранее двукратная чемпионка России в прыжках в высоту Мария Кочанова поделилась опытом взаимодействия с украинками на юношеских ОИ-2018. По ее словам, представительницы Украины симулировали незнание русского языка и отказывались от общения.

Российских легкоатлетов лишили права выступать на международных турнирах из-за допинговых скандалов в августе 2016 года. В марте этого года World Athletics продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований.