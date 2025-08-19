Спорт
12:41, 19 августа 2025Спорт

Российская легкоатлетка рассказала о симулирующих незнание русского языка украинках

Легкоатлетка Кочанова рассказала о симулирующих незнание русского украинках
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Двукратная чемпионка России в прыжках в высоту Мария Кочанова рассказала об общении с соперницами-украинками на соревнованиях. Об этом сообщает «Чемпионат».

По ее словам, еще в 2018-м украинки симулировали незнание русского языка. Она привела в пример случай на юношеской Олимпиаде-2018. Кочанова рассказала, что хотела уточнить у уроженки Днепра Ярославы Магучих, что сказал судья на английском языке.

«Больше русскоговорящих у нас в секторе не было, она не то что проигнорировала, а сказала что-то на украинском. Я стою и думаю: "Ну я же нормально попросила, я ничего не понимаю"», — заявила Кочанова.

Ранее трехкратный призер чемпионатов мира (ЧМ) по боевому самбо украинец Максим Рындовский объяснил отказ соотечественников от рукопожатий с россиянами на соревнованиях. По словам атлета, в противном случае украинцев ждут санкции.

