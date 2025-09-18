Российский студент надел костюм горничной и поплатился

В Хабаровске студент в костюме горничной попал под статью за оправдание нацизма

В Хабаровске 21-летний студент надел костюм горничной и поплатился. Как сообщил Telegram-канал Amur Mash, молодой человек попал под уголовное дело за оправдание нацизма.

По данным российского издания, юноша в своих соцсетях разместил ролик, в котором отрицал решения Нюрнбергского трибунала и поддерживал осужденных нацистских преступников.

Сотрудники силовых структур выяснили, что студент придерживался национал-социалистических взглядов. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

До этого стало известно, что в Москве 22-летняя студентка сделала репост мема и получила 10 суток ареста.

Еще раньше московских студенток Строгановки отчислили за танцы с оголенными ягодицами на фоне храма Христа Спасителя.