Российский студент надел костюм горничной и поплатился

В Хабаровске студент в костюме горничной попал под статью за оправдание нацизма
Анна Щербакова
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Хабаровске 21-летний студент надел костюм горничной и поплатился. Как сообщил Telegram-канал Amur Mash, молодой человек попал под уголовное дело за оправдание нацизма.

По данным российского издания, юноша в своих соцсетях разместил ролик, в котором отрицал решения Нюрнбергского трибунала и поддерживал осужденных нацистских преступников.

Сотрудники силовых структур выяснили, что студент придерживался национал-социалистических взглядов. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

До этого стало известно, что в Москве 22-летняя студентка сделала репост мема и получила 10 суток ареста.

Еще раньше московских студенток Строгановки отчислили за танцы с оголенными ягодицами на фоне храма Христа Спасителя.

