Специалисты выявили напиток с уникальными целебными свойствами

F&F: В овечьем молоке содержатся пептиды с противовоспалительными свойствами

Овечье молоко все чаще привлекает внимание ученых благодаря высокому содержанию биологически активных соединений и сходству по составу с грудным молоком человека. Обзор исследований, опубликованный в журнале Food & Function (F&F), показывает, что этот продукт богат белками, полиненасыщенными жирными кислотами, витаминами, минералами и иммунными компонентами. Кроме того, в нем содержатся пептиды и олигосахариды, обладающие противовирусными, антибактериальными и противовоспалительными свойствами.

Авторы отмечают, что регулярное употребление овечьего молока может положительно влиять на работу иммунной системы, поддерживать баланс микробиоты кишечника и снижать риск ряда заболеваний. В отличие от коровьего и козьего молока, оно обладает более высокой концентрацией некоторых питательных веществ и биологически активных компонентов, что делает его перспективным ингредиентом для функциональных продуктов питания.

Однако у этого продукта есть и свои особенности: овцы дают меньше молока, чем коровы или козы, а его производство обходится дороже. Из-за этого овечье молоко пока не получило широкого распространения. По мнению исследователей, решить проблему помогут новые технологии и развитие рынка, которые позволят раскрыть его потенциал как в пищевой индустрии, так и в медицине.

Ранее ученые обнаружили, что молоко яка способно защищать мозг от последствий хронического употребления алкоголя.