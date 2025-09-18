Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:53, 18 сентября 2025Наука и техника

Специалисты выявили напиток с уникальными целебными свойствами

F&F: В овечьем молоке содержатся пептиды с противовоспалительными свойствами
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Овечье молоко все чаще привлекает внимание ученых благодаря высокому содержанию биологически активных соединений и сходству по составу с грудным молоком человека. Обзор исследований, опубликованный в журнале Food & Function (F&F), показывает, что этот продукт богат белками, полиненасыщенными жирными кислотами, витаминами, минералами и иммунными компонентами. Кроме того, в нем содержатся пептиды и олигосахариды, обладающие противовирусными, антибактериальными и противовоспалительными свойствами.

Материалы по теме:
Как приготовить домашний творог из молока или кефира: простые рецепты и лайфхаки
Как приготовить домашний творог из молока или кефира:простые рецепты и лайфхаки
23 ноября 2024
Польза и вред молока. Чем полезно коровье молоко для взрослого человека и кому нельзя его пить?
Польза и вред молока.Чем полезно коровье молоко для взрослого человека и кому нельзя его пить?
13 мая 2024

Авторы отмечают, что регулярное употребление овечьего молока может положительно влиять на работу иммунной системы, поддерживать баланс микробиоты кишечника и снижать риск ряда заболеваний. В отличие от коровьего и козьего молока, оно обладает более высокой концентрацией некоторых питательных веществ и биологически активных компонентов, что делает его перспективным ингредиентом для функциональных продуктов питания.

Однако у этого продукта есть и свои особенности: овцы дают меньше молока, чем коровы или козы, а его производство обходится дороже. Из-за этого овечье молоко пока не получило широкого распространения. По мнению исследователей, решить проблему помогут новые технологии и развитие рынка, которые позволят раскрыть его потенциал как в пищевой индустрии, так и в медицине.

Ранее ученые обнаружили, что молоко яка способно защищать мозг от последствий хронического употребления алкоголя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все шло к третьей мировой войне». Трамп высказался об урегулировании конфликта на Украине

    Путин не исключил отмену патентной системы для мигрантов

    66-летняя бабушка вышла в финал конкурса красоты «Мисс Вселенная Япония»

    Восьмилетний россиянин едва не лишился ноги из-за встречи с медузой в Таиланде

    В США оценили преимущества реактивной «Герани»

    Стало известно о вспышке одного вируса в российском регионе

    Путин поддержал предложение ветеранов СВО по борьбе с нелегальными мигрантами

    Раскрыты подробности расправы над девочкой из Бердянска фанаткой «битцевского маньяка»

    Герой мема про «генеральские котлы» отреагировал на тренд

    В России ответили на заявление Трампа о разочаровании в Путине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости