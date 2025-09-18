Путешествия
Туристка впала в кому после падения в ванной комнате отеля на Ибице

Daily Star: Туристка впала в кому после обморока в отеле на Ибице
Фото: GBALLGIGGSPHOTO / Shutterstock / Fotodom

Британская туристка впала в кому после падения в ванной комнате отеля на Ибице. Об этом пишет газета Daily Star.

62-летняя Сью Адамс приехала на остров вместе с мужем Джеймсом 29 августа. В первый день они отдыхали у бассейна, а после ужина отправились спать в номер. В четыре часа утра Сью пошла в туалет. Внезапный грохот заставил Джеймса проснуться и проверить, все ли в порядке с женой. В итоге он обнаружил женщину лежащей на полу в ванной комнате без сознания. Кроме того, ее правый глаз сильно опух.

Ее муж оперативно вызвал скорую через сотрудников отеля. Во время госпитализации у Сью начались конвульсии. У нее выявили два перелома — один в области лица, а другой — в нижней части поясницы. В больнице женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, она находится в коме уже три недели. Недавно, пишет Daily Star, врачи сообщили, что у туристки отказывают почки. По словам Джеймса, врачи пока не могут определить причину произошедшего.

Ранее филиппинский турист не выжил после катания на аттракционе «Холодное сердце навсегда» в Гонконге. У него было хроническое заболевание сердца.

