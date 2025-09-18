Путешествия
Турция запустит полеты в российский город

АТОР: Авиакомпания Southwind Airlines запустит полеты в Краснодар со 2 октября
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Турецкая авиакомпания Southwind Airlines анонсировала запуск полетной программы в воздушную гавань Краснодара в связи со снятыми авиационными ограничениями. Сделать это планируется со 2 октября, отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Поскольку туры и билеты были только выставлены в продажу, делать какие-то выводы о спросе пока рано, отметили в АТОР. Однако специалисты уже фиксируют на этом этапе интерес как со стороны турагентов, так и со стороны путешественников.

Как сообщалось ранее, россияне массово устремились в южный город России после открытия аэропорта. В этой связи спрос на краснодарские отели вырос в трехкратном размере.

11 сентября аэропорт Краснодара открылся впервые с начала спецоперации в феврале 2022 года. Рейсы теперь будут выполняться каждый день с 09:00 до 19:00.

