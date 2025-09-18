Водолазы сняли на видео утонувший в российском озере вездеход с геологами

Водолазы сняли на видео утонувший в озере Забайкалья вездеход с учеными

Водолазы сняли на видео лежащий на дне озера в Забайкалье вездеход, который вместе с группой геологов утонул два дня назад. Кадры публикует департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края в Telegram-канале.

На ролике виден вездеход, лежащий на дне озера. Его носовую часть засыпало песком. Видеозапись заканчивается тем, как водолаз подплывает к открытому окну вездехода.

Днем ранее, 17 сентября, спасатели подняли со дна трех ученых, находившихся в вездеходе. Спустя два дня после случившегося, 18 сентября, тела еще двух геологов извлекли из транспортного средства.

О том, что в Забайкалье затонул вездеход с учеными, стало известно 16 сентября. Сообщалось, что при спуске у вездехода отказали тормоза, из-за чего он на высокой скорости влетел в озеро. Внутри него находились девять человек, только четверо выжили. После того как они выбрались из вездехода, то прошли пешком 25 километров по труднодоступной местности, чтобы спастись.