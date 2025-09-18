Ценности
17:27, 18 сентября 2025Ценности

Выбор нарядов королевы Камиллы и Мелании Трамп в цветах флага Украины объяснили

Профайлер Анищенко счел цвет нарядов королевы Камиллы и Трамп случайностью
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Aaron Chown / Pool via Reuters

Российский профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко объяснил выбор нарядов жены короля Великобритании Карла III Камиллы и первой леди США Мелании Трамп для светского банкета в Виндзорском замке. Соответствующий комментарий публикует RT.

Известно, что королева Камилла выбрала для выхода в свет синее платье, а Трамп — желтого. По мнению эксперта, цветовая гамма нарядов — простая случайность. «Если бы они ее [Украину] действительно поддерживали, они бы сфотографировались, опубликовали бы пост или совместное письмо», — заметил Анищенко.

Кроме того, профайлер отметил, что сами Трампы любят желтый цвет в одежде. «Тем более Меланья любит желтый цвет и сам Трамп любит желтый цвет. Он же часто надевает галстуки желтого цвета. Тем более, что цвет платья у Камиллы не такой уж синий, там больше фиолетовый оттенок. То есть это не цвет украинского флага», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что пользователи сети заметили непристойную деталь в образе Трамп на королевском ужине.

