Брюгге
0:0
1-й тайм
live
Монако
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
22:00 (Мск)
Наполи
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Айнтрахт Ф
Сегодня
22:00 (Мск)
Галатасарай
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Ньюкасл Юнайтед
Сегодня
22:00 (Мск)
Барселона
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Спортинг
Сегодня
22:00 (Мск)
Кайрат
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Копенгаген
0:0
1-й тайм
live
Байер
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
ЦСКА
1:0
2-й тайм
live
Балтика
Fonbet Кубок России|Группа D. 4-й тур
ЦСКА
0:1
1-й период
live
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак М
Сегодня
20:45 (Мск)
Ростов
Fonbet Кубок России|Группа C. 4-й тур
19:15, 18 сентября 2025Спорт

Журова объяснила отказ МОК отстранять Израиль

Депутат Журова назвала отказ МОК отстранять Израиль политическим решением
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова объяснила решение Международного олимпийского комитета (МОК) не отстранять Израиль от турниров. Ее слова приводит Sport24.

Журова назвала решение политическим. «Они сразу говорили, даже [бывший глава МОК] Бах, что Россия — это одно, а Израиль — другое», — заявила она.

Ранее МОК сообщил, что отстранения израильских спортсменов от соревнований по примеру российских не будет. В комитете заявили, что Национальный олимпийский комитет (НОК) Израиля соблюдает Олимпийскую хартию.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранено от международных турниров по рекомендации МОК. Часть из них впоследствии была допущена до соревнований в нейтральном статусе.

.
    Все новости