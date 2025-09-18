Журова объяснила отказ МОК отстранять Израиль

Депутат Журова назвала отказ МОК отстранять Израиль политическим решением

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова объяснила решение Международного олимпийского комитета (МОК) не отстранять Израиль от турниров. Ее слова приводит Sport24.

Журова назвала решение политическим. «Они сразу говорили, даже [бывший глава МОК] Бах, что Россия — это одно, а Израиль — другое», — заявила она.

Ранее МОК сообщил, что отстранения израильских спортсменов от соревнований по примеру российских не будет. В комитете заявили, что Национальный олимпийский комитет (НОК) Израиля соблюдает Олимпийскую хартию.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранено от международных турниров по рекомендации МОК. Часть из них впоследствии была допущена до соревнований в нейтральном статусе.