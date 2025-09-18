В МОК объяснили невозможность отстранения Израиля по примеру России

МОК не увидел причин отстранять Израиль от соревнований по примеру России

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что отстранения израильских спортсменов от соревнований по примеру российских не будет, поскольку Национальный олимпийский комитет (НОК) Израиля соблюдает Олимпийскую хартию. Заявление организации передает газета Marca.

«НОК Израиля и Палестины признаны МОК и имеют равные права. Они оба соблюдают Олимпийскую хартию, и мы продолжаем работать с ними, чтобы попытаться смягчить последствия текущего конфликта для спортсменов», — сказали в МОК.

Комитет также отметил, что делегации Израиля и Палестины «мирно жили» в олимпийской деревне в Париже во время прошлогодних Олимпийских игр. Так МОК отреагировал на призыв премьер-министра Испании Педро Санчеса отстранить израильских спортсменов.

Ранее Санчес указал на разницу в отношении к спортсменам из России и Израиля. Политик выразил недоумение тем фактом, что российские атлеты отстранены от международных соревнований, а израильтяне выступают на них без каких-либо ограничений.