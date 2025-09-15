Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Амур
5:4
Завершен
Шанхайские Драконы
Фонбет Чемпионат КХЛ
Адмирал
2:0
Завершен
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Авангард
1:0
1-й период
live
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барыс
Сегодня
17:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Эспаньол
Сегодня
22:00 (Мск)
Мальорка
Испания — Примера|4-й тур
16:14, 15 сентября 2025Спорт

Премьер Испании указал на двойные стандарты в отношении спортсменов из России и Израиля

Санчес возмутился, что россиян отстранили от турниров, а израильтян нет
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Toby Melville / Reuters

Премьер-министр Испании Педро Санчес указал на двойные стандарты в отношении спортсменов из России и Израиля. Фрагмент выступления он выложил в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Политик выразил недоумение тем фактом, что российские атлеты отстранены от многих международных соревнований, а израильтяне выступают на них без каких-либо ограничений. «Пока варварство не прекратится, Россия и Израиль не должны быть допущены на международные турниры», — заявил Санчес.

Ранее Ассоциация тренеров Италии обратилась к президенту Федерации футбола страны Габриэлю Гравине. Функционера попросили отправить запрос в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием отстранить израильтян. Причиной указывается сложившаяся ситуация в секторе Газа.

Российские спортсмены были отстранены от международных турниров после начала спецоперации на Украине. Израильские атлеты продолжают выступление в соревнованиях, несмотря на проведение военных операций на Ближнем Востоке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа оценил успешность действий России на Украине

    Пашинян рассказал об увеличении поставок оружия в Армению

    В МИД России отреагировали на закрытие Польшей границы с Белоруссией

    На Западе рассказали о «циничном ходе» Трампа в отношении ЕС

    17-летний сын Кадырова показал часы за 41 миллион рублей

    Россиянам перечислили самые грязные предметы на кухне

    Назван возможный ответ Китая на западные пошлины

    Лето в одной части России оказалось одним из самых теплых в истории

    В корпорацию «Главкосмос» назначили нового гендиректора

    Стало известно о смерти на СВО отца пятерых детей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости