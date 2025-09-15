Премьер Испании указал на двойные стандарты в отношении спортсменов из России и Израиля

Санчес возмутился, что россиян отстранили от турниров, а израильтян нет

Премьер-министр Испании Педро Санчес указал на двойные стандарты в отношении спортсменов из России и Израиля. Фрагмент выступления он выложил в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Политик выразил недоумение тем фактом, что российские атлеты отстранены от многих международных соревнований, а израильтяне выступают на них без каких-либо ограничений. «Пока варварство не прекратится, Россия и Израиль не должны быть допущены на международные турниры», — заявил Санчес.

Ранее Ассоциация тренеров Италии обратилась к президенту Федерации футбола страны Габриэлю Гравине. Функционера попросили отправить запрос в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием отстранить израильтян. Причиной указывается сложившаяся ситуация в секторе Газа.

Российские спортсмены были отстранены от международных турниров после начала спецоперации на Украине. Израильские атлеты продолжают выступление в соревнованиях, несмотря на проведение военных операций на Ближнем Востоке.